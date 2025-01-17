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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.25 08:45

Диалог поколений состоится в Мурманске в феврале

Одарённый юный музыкант Елисей Мысин в середине февраля примет участие в концерте фестиваля Дениса Мацуева, который состоится в Мурманской областной филармонии.

Одарённый юный музыкант Елисей Мысин в середине февраля примет участие в концерте фестиваля Дениса Мацуева, который состоится в Мурманской областной филармонии.

Елисей родом из Ставрополя. Заинтересовался музыкой он в четырехлетнем возрасте благодаря своей старшей сестре Лизе. Малыш настолько активно «помогал» ей учить уроки на фортепиано, что родители стали искать сыну педагога.

Первым учителем для мальчика стала Людмила Тихомирова, преподаватель фортепиано ставропольской ДШИ №1. В шестилетнем возрасте Елисей принял участие в телеконкурсе «Синяя птица» и стал знаменитым на всю страну.

Начиная с 2020-го года Елисей был буквально осыпан высшими премиями международных конкурсов - Московского конкурса Владимира Крайнева, имени Моцарта в Чжухае (Китай, 2022), имени Шумана в Дюссельдорфе (Германия, 2023), имени Шопена в Нэшвилле (США, 2023), в Кливленде (США, 2023).

Сейчас Елисею 14 лет, он студент московской Академии исполнительского искусства, стипендиат и студент Академии Ридотто в Италии. Принимает участие в крупных музыкальных фестивалях по всему миру, занимается композицией.

Услышать игру феноменально одарённого юного музыканта мурманчане и гостьи города смогут 14 февраля 19.00 в Мурманской областной филармонии на концерте фестиваля Дениса Мацуева, поддерживающего целую плеяду молодых талантов российской классической исполнительской школы. (6+)

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-134105031_456240447

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