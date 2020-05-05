«Диалог с Героем» состоится сегодня

В Мурманской области стартует онлайн-проект «Диалог с Героем», приуроченный к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проект позволит северянам познакомиться с героями Российской Федерации и ветеранами Великой Отечественной войны, услышать их воспоминания, узнать о подвигах и боевых заслугах. Формат общения также позволит задать вопросы гостю в прямом эфире.

Первая онлайн-встреча состоится сегодня, 5 мая, в 13.00. Её героем станет ветеран Великой Отечественной войны Юрий Васильевич Шекуров.

Юрий Васильевич был призван в армию в ноябре 1944 года. После трехмесячной подготовки в учебном отряде во Владивостоке служил в 5-м отдельном Сахалинском дивизионе торпедных катеров Тихоокеанского флота мотористом. День Победы встретил на торпедном катере в Советской Гавани. После войны продолжил службу в армии. С 1971 по 1984 годы был председателем Мурманского обкома ДОСААФ. В 1984 году уволен в запас. Работал учителем мурманской гимназии №7.

Трансляция встречи будет организована в официальных аккаунтах министерства образования и науки Мурманской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

В завершение встречи состоится показ документального фильма, посвященного воспоминаниям Юрия Васильевича о Великой Отечественной войне.