Диана Кузнецова - губернатор Андрей Чибис представил нового руководителя Министерства образования и науки Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис представил нового и.о. министра образования и науки Мурманской области Диану Кузнецову. Глава региона подчеркнул, что Диана Кузнецова – педагог с 20-летним стажем, она 1,5 года была успешным директором школы, а также занимала должность заместителя министра образования региона.

«Известный в области педагог, руководитель в сфере образования. Не одну школу подняла. Коллеги по областному правительству прекрасно знают ее как эффективного и работоспособного управленца по её работе в должности заместителя министра образования», – сказал Андрей Чибис.

Под руководством Дианы Кузнецовой на посту директора средней общеобразовательной школы №7 г. Апатиты реализовались инновационные проекты, получившие финансовую поддержку от правительства Мурманской области и социальных партнеров. Привлеченные средства были направлены на повышение квалификации педагогов, оснащение школы современным оборудованием, ремонт помещений.

Диана Кузнецова обновила содержание образования, что способствовало повышению качества обучения в школе. Она смогла обеспечить достойные результаты ЕГЭ на уровне региона. При её руководстве ученики стали активно побеждать в различных олимпиадах, на конференциях и турнирах муниципального, регионального и федерального уровня; более чем в 10 раз увеличилось количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; возросло количество победителей и призёров престижных научно-практических конференций «Шаг в будущее», «Молодой учёный», «Человек – Земля – Космос», всероссийского фестиваля исследовательских и проектных работ «Вектор».

При её активном содействии все педагоги школы повысили квалификацию в ведущих центрах дополнительного профессионального образования России: 72% – имеют первую и высшую категорию, 53% – награждены региональными, отраслевыми, государственными наградами. В 2021 году свыше 30% педагогов стали участниками, дипломантами и призерами профессиональных конкурсов различного уровня.

За высокие профессиональные достижения Диана Кузнецова имеет ряд региональных наград. До недавних пор вела активную общественную работу – являлась членом регионального совета по инновационной деятельности в системе образования, регионального совета руководителей общеобразовательных организаций, а также Всероссийского Совета руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального, основного и среднего образования при Министерстве просвещения Российской Федерации.

«Рассчитываю, что благодаря знанию всех внутренних процессов вы будете системно развивать качество и уровень образования для наших ребят», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор также поблагодарил Светлану Виденееву за проделанную работу и управление столь важным блоком, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/