Диана Кузнецова: процесс обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций региона идёт полным ходом

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты обсудили информацию регионального министра образования и науки Дианы Кузнецовой о плане исполнения предписаний надзорных органов в части обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций Мурманской области.

Во время обсуждения отмечалось, что в регионе работает 517 образовательных учреждений, использующих 691 объект. В целях обеспечения антитеррористической защищенности в рамках госпрограммы «Образование и наука» в 2023 году в областном бюджете предусмотрено порядка 150 млн рублей. Эти средства предоставлены 12 муниципалитетам для устранения нарушений в 75 организациях, несущих риски приостановки их деятельности.

Диана Кузнецова подчеркнула, что процесс обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций региона идёт полным ходом. Совместными усилиями правительства области и органов местного самоуправления реализуются мероприятия по устранению предписаний надзорных органов, помощь здесь оказывают и градообразующие предприятия.

Также депутаты заслушали информацию о размерах региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций. Так, в этом году в областном бюджете на учебные расходы дошкольным и образовательным учреждениям предусмотрено более 103 млн рублей и свыше 321 млн рублей соответственно. В рамках нацпроекта «Образование» реализуются региональные проекты. В ходе их исполнения планируется обновить материально-техническую базу образовательных организаций, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27381/