Диана Кузнецова рассказала о расширении возможностей получения рабочих специальностей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вопросы подготовки кадров для Арктики обсудили на заседании коллегии Министерства образования и науки Мурманской области. Руководитель Минобра Диана Кузнецова рассказала о том, что приоритетные направления образования закреплены в стратегическом плане «На Севере – жить!». Основная цель – обеспечить квалифицированными специалистами ведущие предприятия региона.

«В школах Мурманской области открыты 270 профильных классов, 48 из них – инженерного направления, созданных в сотрудничестве с предприятиями. Более тысячи детей подготовятся к получению специальностей, востребованных в Арктике. С нового учебного года таких классов станет больше – 62. Стоит отметить, что большинство выпускников поступают в вузы и колледжи соответствующего профиля – в 2024 году этот показатель составил 75 % от общего числа выпускников», – сказала профильный министр.

Важной частью профориентационной работы остаётся образовательный туризм. На предприятиях, в колледжах и МАУ ежегодно проводят порядка 1,8 тысячи экскурсий с общим охватом около 40 тысяч школьников, в том числе для учеников 8–11 классов, которые посещают крупнейшие предприятия региона не менее двух раз.

Для освоения практических навыков и углубленного изучения различных дисциплин в системе дополнительного образования региона реализуется более 1,5 тысячи программ естественно-научного и технического направления для 30 тысяч детей.

Созданные современные условия обучения и опытные наставники помогают юным северянам достойно выступать на национальных и международных соревнованиях и конкурсах: за три года они завоевали почти 400 наград. Кроме того, в регионе реализуется проект «Обучение школьников первой профессии». Так, с 2019 года более 1,6 тысячи старшеклассников прошли обучение на базе колледжей и техникумов за счёт средств областного бюджета.

Также министр отметила, что, по информации Рособрнадзора, число абитуриентов из Мурманской области, выбирающих МАУ, продолжает расти. Ведётся работа над тем, чтобы заполярные выпускники оставались учиться и работать в родном регионе. По инициативе губернатора Андрея Чибиса по итогам текущего учебного года премиями до 200 тысяч рублей будут отмечены 15 лучших классных руководителей выпускников, до 550 тысяч рублей – 10 школьных управленческих команд, до 750 тысяч рублей – три муниципальные управленческие команды.

Диана Кузнецова рассказала о расширении возможностей получения рабочих специальностей. В 2025 году в рамках проекта «Профессионалитет» будут функционировать уже девять кластеров из 17 колледжей. До 2029 года совместно с предприятиями региона планируется подготовить почти 6000 специалистов. Общая сумма инвестиций в рамках проекта превысит 1,4 млрд рублей.

«По поручению Президента Владимира Путина на базе Мурманского арктического университета создадим кампус мирового уровня. С этой инициативой ранее выступил глава региона. На создание в МАУ берегового учебного центра и модернизацию центра морской конвенционной подготовки уже выделено 1,2 млрд рублей», – подытожила министр.

Напомним, в ноябре 2024 года университет стал победителем конкурса Минпромторга России: на создание Арктического центра морских инженерных разработок направят 651 млн рублей, срок реализации проекта – до 2029 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/