Диана Кузнецова рассказала о выборе образовательных траекторий северянками на II Форуме женщин Севера в рамках сессии «Образование длиною в жизнь: традиции и перспективы»

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вступила с докладом на II Форуме женщин Севера в рамках сессии «Образование длиною в жизнь: традиции и перспективы».

Глава ведомства рассказала о том, как меняются образовательные траектории северянок, и какие возможности для их профессионального развития созданы в регионе.

«Инженерия, информационные технологии, энергетика, горное дело, программирование – всё чаще именно эти направления выбирают девушки Мурманской области. Сегодня система образования выстроена таким образом, чтобы путь от первых открытий в детском саду до успешной карьеры был непрерывным. Для этого в рамках народной программы «На Севере – жить!», национальных проектов и при поддержке предприятий развиваются современные образовательные пространства, инженерные классы, программы дополнительного образования, колледжи и университет», – отметила она.

Диана Кузнецова обратила внимание, что интерес девушек к точным и естественно-научным дисциплинам продолжает расти. Если в 2023 году профильную математику, физику, химию, информатику и биологию для единого государственного экзамена выбирали около 25% выпускниц, то в 2026 году этот показатель достиг уже 34%.

В регионе сегодня работают 65 инженерных классов, где обучаются более 1,5 тысячи школьников, и более половины из них – девушки. Всё больше северянок осваивают робототехнику, программирование, трёхмерное моделирование и беспилотные технологии, а затем продолжают обучение по техническим специальностям.

Мурманская область входит в число лучших регионов страны по развитию среднего профессионального образования. Открыты 10 образовательных кластеров, созданы 203 современные лаборатории, а более 60% бюджетных мест в колледжах предусмотрены для подготовки специалистов технического профиля. Среди студентов, выбравших это направление в среднем профессиональном образовании, уже каждая четвёртая – девушка.

Во время выступления Диана Кузнецова подчеркнула, что за каждой цифрой стоят реальные истории успеха. Она рассказала о выпускницах колледжей, которые, выбрав технические профессии, построили успешную карьеру на ведущих предприятиях региона, продолжили обучение в университете и стали инженерами. Министр привела примеры: первая в истории женщина – капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова, первая в мире женщина-штурман атомного ледокольного флота Диана Киджи и главный технолог Кольской горно-металлургической компании Ольга Северинова, вошедшая в рейтинг «25 вдохновляющих женщин России».

«Отличительная черта всех российских женщин – бесстрашие и неисчерпаемые силы – особенно ярко проявляются в условиях Крайнего Севера. Наша общая задача – создать все условия для реализации этого мощнейшего потенциала. Важно, чтобы каждая жительница Мурманской области могла раскрыть свои способности, получить востребованную профессию, продолжить обучение и построить успешную карьеру, не ограничивая себя стереотипами. Именно такие специалисты будут развивать Арктику и формировать её будущее», – подчеркнула Диана Кузнецова.

II Форум женщин Севера стал площадкой для обсуждения роли женщин в развитии северных регионов, обмена успешными практиками и поиска новых решений в сфере образования, науки, экономики и социальной политики. Организаторы форума: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и компании «Сахалинская энергия».

Фото (Денис ВЫШИНСКИЙ/пресс-служба Совета Федерации): https://gov-murman.ru/info/news/570476/#&gid=1&pid=2