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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.25 11:30

Дифференцированные тарифы на электричество: в Мурманской области по поручению Андрея Чибиса жители частных домов будут платить зимой меньше

По поручению губернатора Андрея Чибиса комитет по тарифному регулированию Мурманской области вводит сезонный повышающий коэффициент 1,8 к диапазонам объёмов потребления электроэнергии с января по апрель 2025 года для жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах с электроотопительными установками.

«Многие жители индивидуальных жилых домов используют электроэнергию преимущественно для отопления. Однако пиковое потребление наблюдается исключительно в зимние месяцы. С апреля потребление начинает снижаться, а с мая по октябрь не превышает объёмы первого диапазона», – пояснила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Право установления повышающего коэффициента дано регионам, где, как в Мурманской области, уровень газификации составляет менее 5%. Так, максимальное значение первого диапазона составит 7020 кВтч/мес, а второго – 10800 кВтч/мес.

Гарантирующий поставщик электроэнергии обращает внимание потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, на необходимость предоставления документов, подтверждающих регистрацию дома как жилого помещения и факт наличия электроотопительных установок (технический план дома или техпаспорт дома, если дом построен до 1 января 2013 года).

Жителям, подавшим документы до 24 февраля 2025 года, перерасчёт за январь 2025 года будет сделан в следующей квитанции. Если документы будут поданы позже, то жители получат скорректированную квитанцию уже за март. Также необходимо обеспечивать своевременный ежемесячный контроль передачи показаний приборов учёта.

Как отмечает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, более подробную информацию можно получить по номеру единого колл-центра АО «АтомЭнергоСбыт» +7 (8152) 692-555.

 

 

Фото: https://ryazan.vse-podklyuch.ru/uslugi/elektromontazh/ustanovka-elektroschetchika/

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