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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 08:45

«Digital Art»: новая выставка Анатолия Сергиенко открылась в Мурманске

Все работы художника, собранные на этой выставке, нарисованы с помощью компьютерных программ на обычном планшете. Современные технологии помогли не только расширить возможности демонстрации творчества художника, но даже позволили заглянуть по ту сторону творческого процесса, увидеть, как он рисует.

«Творческий процесс непрерывен, а если у художника или любителя нет рядом холста, красок или карандаша, то их может заменить в какой-то степени компьютер или планшет. Мощная творческая энергия теряет свою силу в виртуальной паутине, сложные композиции и образы трудно осуществить, но сам процесс рисования доставляет большое удовольствие, развивает вкус и фантазию», - считает автор проекта.

Как сообщает vk.com/murmanculture, выставку заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Сергиенко можно посетить в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» до 25 февраля.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271448%2Fwall-139605315_25441

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Последние комментарии

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03.01.24 12:27
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