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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 18:00

«Диктант Победы» объединил 2,75 млн участников

В России 25 апреля состоялся «Диктант Победы». В этом году масштабное историческое тестирование провели в седьмой раз. К акции присоединились 97 стран, 2,75 млн участников. Организатор акции – партия «Единая Россия».

Участники за 45 минут должны были ответить на 25 вопросов. Часть вопросов по поручению председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева посвятили специальной военной операции.

23 июня состоялась церемония награждения победителей. Ими стали 20 человек из 19 регионов страны в возрасте от 14 лет до 61 года – школьники, студенты, учителя, предприниматели, сотрудники Росгвардии и МЧС. Победители получат возможность принять участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2026 года в качестве гостей.

За семь лет с момента старта акции количество участников выросло в 18 раз, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что «Диктант Победы» прошёл на 35,5 тысячи площадок, из которых 1,3 млн человек писали диктант очно.

В Мурманской области «Диктант Победы» прошёл на 312 площадках. В международном историческом тестировании приняли участие более 13 тысяч северян. Среди уникальных площадок – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества», Музей боевой славы Российского Союза ветеранов Афганистана, Духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества», музейно-выставочный комплекс «Долина Славы», музей истории города Мончегорска, Этнографический саамский комплекс в Туломе, Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь, музейно-выставочный центр «Апатиты».

По мнению первого заместителя секретаря реготделения «ЕР», председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, «Диктант Победы» – это не просто возможность проверить свои знания по истории.

«Это дань уважения тем, кто погиб в Великой Отечественной войне, тем, кто прошёл войну и восстанавливал нашу страну. Радует, что людей, желающих внести свой вклад в сохранение исторической памяти и выразить почтение солдатам Победы, становится всё больше не только в России, но и в мире. Без памяти о прошлом нет будущего. И наш священный долг – хранить и передавать историческую память детям и внукам, чтобы они знали и помнили, какой ценой завоёвана Победа», – подчеркнул Сергей Дубовой.

 

 

Фото (сайт партии «Единая Россия»): https://gov-murman.ru/info/news/549174/#&gid=1&pid=1

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