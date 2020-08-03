Динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняет тенденцию к снижению

Как сообщает отдел мониторинга Росрыболовства, с 27 июля по 2 августа текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняла, в основном, тенденцию к снижению.

На Северо-западе России подходы со свежей продукцией с промысла обеспечили удешевление сельди до 67 руб./кг (-6%, -16%) и скумбрии атлантической до 133 руб./кг (-8%, -16,7%). Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность.

Розничные цены стабильны. В период с 20 по 27 июля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную не изменился. По сравнению с началом года цены остаются ниже на 0,3%.

В первом полугодии 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,2%, а его стоимость снизилась на 6,3%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта – мороженой рыбе уменьшились на 8,4%. Объём импорта снизился на 11,7%, а его стоимость на 7,4%. Средние контрактные цены импорта на охлаждённую рыбу и филе уменьшились на 8,3% и 9,7%, но выросли на рыбу мороженую на 8,5%.