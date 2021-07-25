«Динамика изменений позитивная»: Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Североморск

Накануне Дня Военно-морского флота губернатор Мурманской области Андрей Чибис с рабочей поездкой посетил флотскую столицу. Основной целью стала проверка хода работ в ЗАТО по ремонту дорог, благоустройству городской среды и строительству социально значимых объектов.

Губернатор начал инспекцию с посёлка Сафоново, где осмотрел ход сноса дома на ул. Преображенского и результаты работ по благоустройству дворовых территорий на ул. Школьной. Также объектами внимания Андрея Чибиса стали ремонт участков дорог Североморск-Мурманск и Североморск-Североморск-3, а в самом городе - благоустройство общественных пространств на ул. Сафонова и Приморской площади, двора на ул. Северная Застава, строительство детского сада на ул. Восточной и школы на 1200 мест на ул. Пионерской.

«Большой объём работ в Североморске делается в рамках тех решений, которые мы принимали, в рамках программы «На Севере – жить», национальных проектов. Динамика изменений позитивная. Первое – автоподъезд к городу, который был в плохом состоянии, отремонтировали. Более того, мы договорились с Росавтодором о том, что дорога между Мурманском и Североморском должна быть реконструирована. Второй момент – большой объём дорожных работ делается по городу. Приступили к самому тяжёлому 3-километровому участку дороги на Североморск-3. Активно идёт благоустройство на всех точках – и во дворах небольших посёлков вокруг Североморска, и в самом Североморске, и это очень хорошо», - резюмировал губернатор итоги осмотра.

Отдельно глава региона коснулся строительства детского сада на ул. Восточной. Дошкольное учреждение на 220 мест, возводимое в рамках нацпроекта «Демография», должно быть сдано в эксплуатацию до конца текущего года, работы идут в графике. По мнению Андрея Чибиса, садик способен стать новой «точкой роста» для окрестной территории.

«Я помню, полтора года назад мы выезжали и это место смотрели – там были заброшенные какие-то здания, беспорядок. Всё это снесено. Мы сейчас обсуждаем вопрос, чтобы в этом районе строилось жильё. С этого района начинался город. В следующем году будем ремонтировать кадетский корпус, который там находится. И там появляется хорошая площадка для развития жилищного строительства», - отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что к 2024 году в Североморске будут снесены все аварийные дома, находящиеся в собственности муниципалитета.

Глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов пояснил, что активный снос аварийных зданий необходим для дальнейшего развития города.

«Население Североморска растёт. Пока мы пользуемся тем жилищным фондом, который у нас есть, возвращаем в оборот по программе реновации ЗАТО. Но когда-то этот задел закончится, рано или поздно возникнет вопрос о строительстве нового жилья. И эти места будут очень востребованы, потому что практически у всех подведена инфраструктура. А пока мы готовы создавать там зелёные зоны, может быть, парковки», - отметил глава города.