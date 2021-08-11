Динамика нефтяных цен не имеет единого направления, изменения курса доллара США и евро незначительные

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются после роста ранее и в ожидании трейдерами данных по запасам этого вида сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,22% — до 68,14 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, с начала недели динамика нефтяных цен не имеет единого направления. В понедельник падение котировок достигало 4%, а во вторник нефть подорожала на 2,5-3%. Перед публикацией данных о запасах в США нефть несколько дешевеет.

Трейдеры обращают внимание на данные Американского института нефти (API). Согласно оценке API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 6 августа опустились на 0,8 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 1 миллион баррелей, что несколько больше оценки API.

Трейдеры вместе с этим продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире. «Есть надежда на то, что рост нефтяного спроса будет опережать рост предложения, несмотря на распространение штамма «дельта» COVID-19», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «CBA».

Изменения курса доллара США и евро на Московской бирже в среду утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине. Инвесторы ожидают вестей о дальнейшей денежно-кредитной политике ведущих мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара в среду утром несколько поднимается, рубль вчера падал против доллара и евро, несмотря на рост рынка нефти выше ключевых 70 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов.