«Динамо» бежит»: Мурманская область отметит День физкультурника различными мероприятиями

Ежегодно во вторую субботу августа вся страна отмечает Всероссийский День физкультурника. Праздник объединяет тех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста.

3 августа Министерством спорта Мурманской области совместно с Мурманским региональным отделением ОГО ВФСО «Динамо» в Мурманске проводится массовый забег «Динамо» бежит», приуроченный ко Дню физкультурника в 2024 году.

Старт забегов на дистанции до 5000 метров, до 10000, до 15000 метров начнётся в 12.00 на Кольском проспекте рядом с бассейном «Гольфстрим». Финишируют участники на стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта».

Регистрация участников на дистанции до 5000 метров, до 10 000 и до 15000 метров начнётся 20 июля на сайте. Со схемами маршрутов можно ознакомиться при регистрации на сайте.

Количество участников в забеге ограничено. На дистанции до 5000 метров, до 10000 и до 15000 метров предусмотрено 150 стартовых слотов. Стартовый взнос на указанные дистанции составляет 550 рублей.

К участию на дистанцию до 5000 метров допускаются мужчины, женщины от 50 лет и старше; на дистанцию до 10000 метров допускаются женщины от 18 до 49 лет; на дистанцию до 15000 метров допускаются мужчины от 18 до 49 лет. Всем участникам необходимо иметь медицинскую справку установленного положением образца.

В этот же день на стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта» будет дан старт «Семейному забегу» на дистанцию 1000 метров, который состоится в 12.00. К участию на дистанцию в 1000 метров «Семейный забег» допускаются семейные команды, состоящие из как минимум одного взрослого и минимум одного ребёнка до 17 лет.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие проводится в целях вовлечения жителей региона в систематические занятия физической культурой и спортом, совершенствование их спортивного досуга, повышение общественного значения традиционных семейных ценностей; пропаганды активного и здорового образа жизни среди населения Мурманской области.

Фото: https://buyrun.ru/event/37