Династия мурманских портовиков стала героем спецпроекта «Российской газеты» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Мурманском морском торговом порту прошли съёмки специального видеопроекта, который «Российская газета» готовит к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его содержание - рассказы о городах, история которых тесно связана с героическими событиями 1941-1945 годов и борьбой с фашистскими захватчиками. Представители федерального издания уже подготовили очерки о Москве, Калининграде, Волгограде, Челябинске, Витебске, Ялте. Как пояснили представители съемочной группы, выбор Мурманска и Мурманского морского торгового порта не был случайным. В тяжелые годы войны под градом вражеских пуль и снарядов на причалах порта трудились тысячи жителей нашей страны, внося свой вклад в приближение Победы.

«В этом году исполняется 35 лет с момента, когда Мурманск был удостоен звания Города-героя. И вклад в это звание портовиков чрезвычайно значимый», - сказала редактор проекта Анна Малинина.

В каждом очерке повествование ведется через призму личного опыта наших современников, которые рассказывают о себе, о сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны, о том, как с событиями тех лет связана история их семей. Героем мурманской серии стал представитель портовской династии главный технолог АО «ММТП» Владислав Егоров. Он рассказал об основателе династии Михаиле Степановиче Егорове, который работал в порту электромонтером, электротехником электрических сетей с 1934 по 1941 и с 1945 по 1970 годы. В годы Великой Отечественной войны Михаил Степанович защищал Кольское Заполярье, служил стрелком и сапером.

«Мой дед - участник десантных операций по освобождению Киркенеса. Он награжден медалью «За отвагу» за разминирование местности в районе хребта Муста-Тунтури, где обеспечивал подрыв вражеских мины для безопасного продвижения советских войск. Испытываешь чувство особой гордости, когда понимаешь, что работаешь там, где трудился он, а позже – мои отец и мама: Валерий Михайлович и Валентина Константиновна. Каждый из них внес свой вклад в развитие родного предприятия, города, области, и в целом - нашей Родины, а в годы Великой Отечественной войны – их защиту», - сказал Владислав Егоров.

Проект «Российской газеты» выйдет в эфир в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.