Диплом + кошелёк: рейтинг экономических вузов России от «SuperJob»

«SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов, работающих в сфере экономики и финансов.

На первом месте рейтинга экономических университетов находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 200000 рублей, за год их зарплаты выросли на 20000 рублей (+11%). На второй строке уже не первый год — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», средний заработок выпускников которого вырос за год на 15000 рублей (+9%) и составляет 190000 рублей в месяц. С третьего на второе место переместился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Выпускники МГУ за год стали в среднем зарабатывать на 30000 рублей больше (+19%). В топ-3 в этом году удалось войти Финансовому университету при правительстве РФ: средний заработок его выпускников в первые 5 лет после окончания вуза достиг 180000 рублей в месяц (+25000 рублей, или 16%).

Четвертую строку поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, средняя зарплата выпускников которых достигает 170000 рублей в месяц. СПбГУ сохранил место в рейтинге на уровне прошлого года (+15000 рублей, или 10%), а РАНХиГС улучшил свои показатели на 1 позицию (+20000 рублей, или 13%).

На пятой строке, как и год назад, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ: ее выпускники зарабатывают в среднем 160000 рублей ежемесячно. Рост за год — 10000 рублей (7%).

6 место сохранил за собой Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова с медианным заработком выпускников в размере 155000 рублей в месяц (+15000 рублей/11%), 7 место — Санкт-Петербургский государственный экономический университет (140000 рублей, +5000 рублей/4% за год).

В топ-10 вузов с наиболее высокими средними зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов в 2025 году вошли Государственный университет управления и Российский университет дружбы народов (8 место, 130000 рублей), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (9 место, 125000 рублей), Казанский (Приволжский) федеральный университет (10 место, 120000 рублей). Причём РУДН, ННГУ и КФУ удалось за год подняться в рейтинге на одну строку вверх (+15000 рублей).

Улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2024 годом, поднявшись сразу на 2 строки, Кубанский государственный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет (13 место, 105000 рублей в месяц, +15000 рублей за год/17%), а также Южный федеральный университет (15 место, 95000 рублей в месяц, +10000 рублей/12%).

Движение на 1 строку вверх в этом году смогли показать не только университеты первой десятки рейтинга (МГУ, Финансовый университет, РАНХиГС, РУДН, ННГУ и КФУ), но и входящие в топ-20: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Российский государственный социальный университет и Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (12 место, 110000 рублей в месяц, +15000 рублей за год/16%); Российский государственный гуманитарный университет и Сибирский федеральный университет (13 место, 105000 рублей, +13000 рублей/14%); Самарский государственный экономический университет и Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (14 место, 100000 рублей, +10000 рублей/1%); Волгоградский государственный университет и Уфимский университет науки и технологий (15 место, 95000 рублей в месяц, +8000 рублей/9%); Балтийский федеральный университет им. И. Канта и Ульяновский государственный университет (16 место, 90000 рублей в месяц, +5000 рублей/6%); Удмуртский государственный университет (17 место, 87000 рублей в месяц, +7000 рублей/9%); Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Оренбургский государственный университет и Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (18 место, 85000 рублей в месяц, +7000 рублей/9%); а также Алтайский государственный университет, Байкальский государственный университет и Северо-Кавказский федеральный университет (19 место, 82000 рублей в месяц, +7000 рублей/9%).

В исследовании принимали участие государственные вузы: классические и профильные экономические университеты.

Рассматривались резюме на соискание позиций в сферах экономики, финансов, банковской деятельности, аудита, налогообложения и проч., размещенные не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.

Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учётом региональных коэффициентов «SuperJob» до уровня московского рынка труда.