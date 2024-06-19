Директор АО «Мурманский морской торговый порт» НТК Павел Олейник: «В наши дни универсальные возможности ММТП становятся всё более значимыми»

Универсальные возможности в обработке грузов были и остаются уникальным конкурентным преимуществом Мурманского морского торгового порта. Таким он был всегда, и в наши дни эти параметры становятся всё более значимыми.

Об этом сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» НТК Павел Олейник на встрече с трудовым коллективом предприятия. Она прошла в канун Дня работников морского и речного флота - главного профессионального праздника портовиков, который отмечается в первое воскресенье июля.

«Перспектива Мурманского морского торгового порта – в дальнейшем развитии универсальных возможностей. Для этого у нас есть опыт работы, квалифицированный коллектив и хорошая техническая оснащенность», - подчеркнул Павел Олейник.

Руководитель предприятия отметил, что первое полугодие было непростым для предприятия, но коллективу удаётся решать возникающие вопросы и двигаться вперед. На предприятие начала поступать новая техника. На 5 процентов выросли зарплаты. Продолжается реализация социальных программ для работников ММТП.

«Ситуация, в целом, стабильная, и мы с оптимизмом смотрим на перспективу. В ММТП сложился стабильный квалифицированный коллектив, и мы заинтересованы сохранять и развивать его», - подчеркнул Павел Олейник.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Мурманский морской торговый порт» НТК.