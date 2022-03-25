В последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населенияМорской порт Мурманск открыт для иностранных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 14:30

Директор ФОРМАП Андрей Дочкин рассказал, на какие меры поддержки может рассчитывать заполярный бизнес

В рамках проекта «Объясняем. РФ» в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте»  состоялся прямой эфир с директором Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области Андреем Дочкиным.

Руководитель ФОРМАП рассказал о региональных и федеральных мерах поддержки бизнеса, в том числе о том, что такое льготный микрозайм и почему этот механизм выгоден предпринимателям.

«Механизм поддержки в форме микрозаймов на сегодняшний день – самый востребованный, – объяснил руководитель ФОРМАП. – Прежде всего из-за того, что льготные заемные ресурсы предоставляются на более приемлемых условиях, по сравнению, к примеру, с тем же банковским кредитованием. Тем не менее, мы не подменяем собой банковскую сферу. Наша задача в первую очередь поддерживать субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства), которые в силу ряда причин не могут кредитоваться в банках».

По словам Андрея Дочкина, при создании линейки микрозаймов были максимально учтены потребности отраслей малого бизнеса. Сегодня ФОРМАП предлагает 8 основных кредитных продуктов для различных отраслей.

«Особенно важно это для начинающего бизнеса. Потому что на старте бизнеса очень сложно получить средства. Как правило, банки с такой категорией бизнеса не работают. А мы видим, что год от года интерес к льготным заёмным деньгам со стороны именно начинающего бизнеса ощутимо растет. Мы можем предложить тому, кто только стартует льготный займ до 700 тысяч рублей по ставке 7 процентов годовых. И очень важно, что по такому займу не требуется залог, потому что, открывая свое дело, мало кто располагает какими-то серьезными активами», – отметил Андрей Дочкин.

Вопросы от заинтересованных предпринимателей звучали в течение всего прямого эфира. Доступна ли отсрочка платежей, учитывая нестабильные реалии сегодняшнего дня? Как сделать бизнес более эффективным? Каким образом лучше реструктуризировать задолженность по кредитам? Какие  займы доступны женщинам?

Как сообщает ЦУР Мурманской области, Андрей Дочкин рассказал, что женщины могут получить займы на более льготных условиях. Так, для начинающих предпринимателей в возрасте 45+, предусмотрен так называемый займ «серебряный бизнес» с возможностью привлекать заемные средства на более выгодных условиях.

 

 

Фото: https://vk.com/wall-120229555_78622?z=video-120229555_456240380%2Faba7aa20ac71a20b20%2Fpl_post_-120229555_78622

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как жители СЗФО относятся к трудовым мигрантам и при каких условиях они готовы занять их рабочие места
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика