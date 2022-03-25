Директор ФОРМАП Андрей Дочкин рассказал, на какие меры поддержки может рассчитывать заполярный бизнес

В рамках проекта «Объясняем. РФ» в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» состоялся прямой эфир с директором Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области Андреем Дочкиным.

Руководитель ФОРМАП рассказал о региональных и федеральных мерах поддержки бизнеса, в том числе о том, что такое льготный микрозайм и почему этот механизм выгоден предпринимателям.

«Механизм поддержки в форме микрозаймов на сегодняшний день – самый востребованный, – объяснил руководитель ФОРМАП. – Прежде всего из-за того, что льготные заемные ресурсы предоставляются на более приемлемых условиях, по сравнению, к примеру, с тем же банковским кредитованием. Тем не менее, мы не подменяем собой банковскую сферу. Наша задача в первую очередь поддерживать субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства), которые в силу ряда причин не могут кредитоваться в банках».

По словам Андрея Дочкина, при создании линейки микрозаймов были максимально учтены потребности отраслей малого бизнеса. Сегодня ФОРМАП предлагает 8 основных кредитных продуктов для различных отраслей.

«Особенно важно это для начинающего бизнеса. Потому что на старте бизнеса очень сложно получить средства. Как правило, банки с такой категорией бизнеса не работают. А мы видим, что год от года интерес к льготным заёмным деньгам со стороны именно начинающего бизнеса ощутимо растет. Мы можем предложить тому, кто только стартует льготный займ до 700 тысяч рублей по ставке 7 процентов годовых. И очень важно, что по такому займу не требуется залог, потому что, открывая свое дело, мало кто располагает какими-то серьезными активами», – отметил Андрей Дочкин.

Вопросы от заинтересованных предпринимателей звучали в течение всего прямого эфира. Доступна ли отсрочка платежей, учитывая нестабильные реалии сегодняшнего дня? Как сделать бизнес более эффективным? Каким образом лучше реструктуризировать задолженность по кредитам? Какие займы доступны женщинам?

Как сообщает ЦУР Мурманской области, Андрей Дочкин рассказал, что женщины могут получить займы на более льготных условиях. Так, для начинающих предпринимателей в возрасте 45+, предусмотрен так называемый займ «серебряный бизнес» с возможностью привлекать заемные средства на более выгодных условиях.

Фото: https://vk.com/wall-120229555_78622?z=video-120229555_456240380%2Faba7aa20ac71a20b20%2Fpl_post_-120229555_78622