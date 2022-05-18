Директор и главный инженер Кольской АЭС награждены медалями «Б.В. Антонов. За культуру безопасности»

Директор Василий Омельчук и главный инженер Владимир Матвеев удостоены медалей «Б.В. Антонов. За культуру безопасности». Престижную награду заполярным атомщикам Кольской АЭС вручил Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Ювенальевич Петров в Москве, во время проведения 100-го совещания главных инженеров.

Кольская АЭС является одной из лучших АЭС России по показателям безопасности, надёжности и эффективности. Станция уже в пятый раз признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности и является лидером в сфере организации работ по охране труда среди крупных предприятий региона.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ведомственная награда «Б.В. Антонов. За культуру безопасности» была создана в честь Бориса Васильевича Антонова – выдающегося атомщика, ставшего одним из основателей концерна «Росэнергоатом» в 1992 году. Вся деятельность Бориса Антонова была неразрывно связана с развитием атомной энергетики, в концерне он отвечал за техническую политику, уделял внимание основному приоритету работы АЭС, заложенному в понятии «культура безопасности».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.