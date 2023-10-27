Директор Кольской АЭС рассказал молодым специалистам о перспективах развития Кольского полуострова и города Полярные Зори

25 октября молодые специалисты, которые недавно трудоустроились на Кольскую АЭС, познакомились с директором предприятия Василием Омельчуком. Новые сотрудники, окончившие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Обнинска, Иваново, Мурманска и Пензы из первых уст узнали об инновационных проектах, реализуемых Кольской АЭС, подробностях строительства Кольской АЭС-2 и не только.

«Импортозамещение набирает обороты – крупные российские предприятия, в том числе Кольская АЭС, активно трудятся над созданием собственных разработок и новых производственных площадок. Так, в рамках реализации проекта выделения борной кислоты этим летом на нашем комплексе переработки жидких радиоактивных отходов начались строительно-монтажные работы, которые продлятся до конца октября. После освоения технологии, к концу 2025 года, мы рассчитываем производить 60-70 тонн борной кислоты в год. В первую очередь она пойдёт на наши собственные нужды в объёме 25-30 тонн в год, а излишки мы сможем предложить другим потребителям», – рассказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Молодые люди интересовались будущим Полярных Зорь. С учётом строительства новых блоков Кольской АЭС и планируемой добычи редкоземельных металлов и титано-магнетита на Африкандовском месторождении, перспектива развития города долгосрочная. Ввод КАЭС-2 и вывод из эксплуатации энергоблоков КАЭС-1 предполагает развитие инфраструктуры города минимум до 2150 года, а запасов месторождения в Африканде хватит на 300 лет.

В 2023 году коллектив Кольской АЭС пополнился 36 молодыми специалистами – выпускниками опорных вузов Росатома. За каждым из них закреплён наставник, который учит и помогает вникнуть в систему производства. Кроме этого, молодые сотрудники станции постоянно повышают свою квалификацию в учебно-тренировочном подразделении Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на предприятии действует программа поддержки молодых специалистов. Так, Кольская АЭС оказывает им материальную помощь при трудоустройстве, бракосочетании, рождении ребенка, возмещает оплату услуг детских дошкольных учреждений, стоимость аренды жилья, банковский процент по ипотечному кредиту и мн. др.

Диалог с молодёжью – один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.