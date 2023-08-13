Директор Кольской АЭС Василий Омельчук поздравил строителей с профессиональным праздником

13 августа в Российской Федерации отмечается День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли. На Кольской АЭС трудятся более 30 строителей – работники отдела капитального строительства (ОКС) и других подразделений.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук поздравил всех с праздником: «Особенно хочется поблагодарить ветеранов Кольской АЭС за их вклад в создание города и Кольской АЭС. Благодаря им мы работаем в прекрасных условиях – тёплых и светлых помещениях, живём в комфортных домах нашего города. Всем строителям и ветеранам желаю крепкого здоровья, производственных успехов, чтобы дома и на работе все планы были реализованы!».

В 2023 году отдел капитального строительства Кольской АЭС отмечает 50-летний юбилей. ОКС был создан на Кольской АЭС в 1973 году. Тогда были введены в эксплуатацию энергоблоки №№1, 2, началось строительство блоков №№3 и 4. Работники отдела участвовали в продлении срока эксплуатации всех четырёх энергоблоков.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, отдел капитального строительства КАЭС занимается объёмными и масштабными проектами не только на станции, но также участвует в осуществлении мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития города Полярные Зори. Только за последние 10 лет они ввели более 10 объектов, включая 90-квартирный жилой дом в г. Полярные Зори, два здания гидроёмкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора, учебный корпус для обучения персонала. Помимо этого, коллектив ОКС принял участие в благоустройстве города, в создании «Нашего парка», в том числе в реконструкции бульваров Северное сияние, Северное сияние 2.0 и других объектов города. В настоящее время отдел курирует изыскательские работы на площадке Кольской АЭС-2, начало строительства которой запланировано на 2028 год.

В этом году на стадии реализации у отдела находятся два объекта капитального строительства – реконструкция производственного блока № 4 учебно-реабилитационного комплекса Кольской АЭС и модернизация санатория-профилактория, которая включает в себя создание четырёхэтажной пристройки. Кроме этого, имеются другие многочисленные объекты модернизации и проектирования.

«В пристройке к профилакторию один этаж будет подземный, три – надземных. В подвальном этаже будет располагаться оборудование для обслуживания здания пристройки и системы бассейна. На первом этаже – 25-метровый бассейн и зона подводной вытяжки для позвоночника. На втором – массажные кабинеты и офисные помещения. На третьем этаже будет многофункциональный зал для собраний крупных цехов станции. Завершить объект планируем к концу 2025 года», – отметил заместитель начальника отдела капитального строительства Кольской АЭС Алексей Киселев.

Фото предоставило управление информации и общественных связей Кольской АЭС.