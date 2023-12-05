Директор Кольской АЭС Василий Омельчук стал лауреатом премии «Народное признание»

В первые дни зимы в городе атомщиков подвели итоги конкурса «Народное признание-2023». Директор Кольской атомной электростанции Василий Омельчук стал победителем в номинации «Атомная энергетика».

Конкурс проводился по 20 направлениям: включая здравоохранение, городские службы, работу с подрастающим поколением, культуру, спорт, досуг, промышленность и сферу услуг. Из 320 представителей разных возрастов, профессий и социальных статусов были выбраны те, кто внес наибольший вклад в развитие города.

Это всероссийский проект стал своеобразным символом открытости и непредвзятости. Высокое доверие к акции продиктовано тем, что претенденты на звание Лауреатов определились по итогам народного голосования среди жителей муниципалитета.

«Полярные Зори — не только самый молодой, но и самый перспективный город Мурманской области. В будущем у нас ещё много амбициозных и перспективных задач, например, строительство Кольской АЭС-2. Появятся также новые социальные и культурные проекты. И меня, как руководителя градообразующего предприятия особенно радует то, как активно наши жители включаются в различные общественные и благотворительные мероприятия. Вместе мы сделаем наш атомград ещё лучше, красивее и удобнее», - прокомментировал Василий Омельчук.

Как сообщает Управление коммуникаций Кольской АЭС, организаторами проекта являются: Центр социальных проектов «Белый Дом» при содействии администрации города, Кольской АЭС, проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Концерна «Росэнергоатом».

Кольская АЭС, как и другие предприятия «Росатома», уделяет большое внимание росту качества жизни населения города и региона, оказывает поддержку в реализации федеральных проектов и развитии инфраструктуры, образования и медицины, ведет благотворительную деятельность.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.