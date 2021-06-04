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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 16:45

Директор «Лапландии» представил Мурманскую область на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

Заседание состоялось в Международный день защиты детей под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Его участники обсудили развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодёжи.

В рамках Совета участники подготовили предложения главе государства по совершенствованию госполитики в сфере защиты семьи и детей, а также уделили внимание общественному контролю за выполнением планов мероприятий в рамках «Десятилетия детства».

Почётное право представить Мурманскую область на заседании Совета было предоставлено директору Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Сергею Кулакову. В своём выступлении он выдвинул ряд предложений, направленных на повышение качества и уровня доступности дополнительного образования.

В числе предложений, озвученных Сергеем Кулаковым, было совершенствование существующей системы повышения квалификации, которая должна стать современным сервисом подготовки руководящих кадров нового поколения, обладающих навыками бизнес-мышления. Директором областного центра «Лапландия» также обозначена необходимость интеграции регионального онлайн-навигатора дополнительного образования и Единого портала государственных услуг.

Это позволит всем участникам образовательных отношений выбирать программы обучения в режиме «единого окна» не только на уровне своего региона, но и использовать образовательные ресурсы всей страны. Сергей Кулаков также предложил создавать современную инфраструктуру для дополнительного образования еще на этапе проектирования и строительства школ, что позволит решить проблему шаговой доступности кружков и секций.

В ходе заседания Совета Валентина Матвиенко подчеркнула, что защита детства становится сегодня безусловным приоритетом государства и общества, закрепленным в Конституции РФ. «За последние годы в этой сфере сделан большой шаг вперёд. Принят ряд федеральных законов, утверждена «Концепция развития дополнительного образования детей. Успешно внедряются технопарки, востребованы творческие и спортивные направления», – сказала спикер Совета Федерации.

Также в ходе заседания Валентина Матвиенко отметила: «На основе лучшего регионального опыта в будущем может быть разработана и федеральная межведомственная система выявления и сопровождения талантливой молодёжи».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участники заседания определили одной из главных задач выстраивание межведомственной системы сопровождения юных талантов со школы до вуза и от вуза до высокотехнологичных рабочих мест. Также в числе основных на заседании Совета рассматривались вопросы повышения доступности дополнительного образования, развития его инфраструктурного потенциала, расширения возможностей дополнительного образования для детей с особенностями развития и важность организации досуга и образования детей-сирот, совершенствования системы учета занимающихся в кружках детей и планирования развития внешкольного образования.

 

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