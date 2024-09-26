Директор магазина может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц в Мурманске – «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 17000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения сентября в Мурманске.

В Мурманске в сентябре больше всего готовы платить врачу-офтальмологу. От кандидатов требуется наличие навыков в соответствии с профессиональным стандартом и аккредитации по специальности. Работодатель возмещает стоимость аренды жилья при переезде в Мурманск. Сотруднику предлагают от 130 тысяч рублей.

Второе место занимает вакансия производителя строительно-монтажных работ. В обязанности сотрудника будет входить осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка, обеспечивать выполнение производственных заданий в установленные сроки, организовывать производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и т. д. Будущему сотруднику обещают оплату от 130 тысяч рублей.

На третьем месте – директор магазина. Работодатель ищет сотрудников с высшим образованием, опытом управления подчиненными от 1 года, стажем работы в аналогичной сфере от 1 года и проч. Кандидату предлагают оплату от 106 до 150 тысяч рублей в месяц.

Также в рейтинг вошла вакансия супервайзера. Основными обязанностями являются выполнение плана продаж, подбор, обучение, контроль, мотивация команды торговых представителей, своевременная отчётность в установленной форме и т.д. Сотруднику готовы платить от 102 тысячи рублей.

Замыкает рейтинг вакансия руководитель собственного производства и пекарни. Помимо заработной платы от 101 до 119 тысяч рублей, ещё работодатель предлагает подходящий график работы, ежемесячные премии к зарплате, компенсацию питания и проч.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в сентябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Иваново, Брянске, Благовещенске, Мурманске, Нижневартовске, Владимире, Белгороде в топе зарплатных предложений сентября — врачи.



Мурманск