Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило внёс огромный вклад в развитие профессионального образования региона

На встрече в Министерстве образования и науки этот вклад отметила глава ведомства Диана Кузнецова.

«Весь опыт, накопленный Григорием Степановичем за годы работы в сфере СПО, имеет огромную ценность. Всё, что он сделал как руководитель МИК, стало основой для динамичного развития колледжа – мы видим, как меняется учреждение, на каком уровне идёт подготовка студентов, которые становятся успешными специалистами, призёрами федеральных конкурсов. Особенно благодарю Григория Степановича и за то, что свой опыт он передал коллегам», – подчеркнула Диана Кузнецова.

В 2004 Григорий Шатило получил звание заслуженного учителя РФ. В 2020 году награждён знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью». В Мурманском индустриальном колледже Григорий Шатило работает почти 50 лет, начинал трудовой путь мастером и затем возглавил учреждение. Неизменно пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, студентов и их родителей.

С 29 января Григорий Шатило уходит на заслуженный отдых. Кандидатуру нового директора утвердят из числа действующих работников колледжа, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/