30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.12.25 16:00

Директор Мурманского областного краеведческого музея представила опыт региона на международной конференции в Минске

Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук приняла участие в международной научно-практической конференции «80-летие Великой Победы в музеях: практики, проекты, решения», которая состоялась в Минске. Организаторами выступили Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и московский Музей Победы.

Мероприятие собрало руководителей и специалистов ведущих военно-исторических музеев России и Беларуси. Конференция стала площадкой для подведения итогов юбилейного года, обмена уникальным опытом и презентации наиболее значимых выставочных и просветительских проектов.

В рамках деловой программы Елена Химчук выступила с докладом «Север помнит: проекты Мурманского областного краеведческого музея и музеев Мурманской области к юбилею Победы». Она подробно рассказала о региональных инициативах, выставках и мероприятиях, которые направлены на сохранение памяти о подвиге в Заполярье и вкладе нашего региона в общую Победу.

Особое внимание было уделено современным историческим экспозициям, которые созданы в музее после масштабной реконструкции. Она отметила, что с момента открытия в марте 2025 года обновленное здание музея посетили более 100 тысяч северян и гостей региона, что подтверждает его статус новой точки притяжения.

Отдельно Елена Химчук остановилась на интерактивных разделах, посвященных обороне Заполярья: реалистично воссозданная квартира военного времени с обугленными перекрытиями, зал памяти с подлинными фронтовыми реликвиями, мультимедийные проекции, которые позволяют посетителям услышать воспоминания моряков и ощутить атмосферу военных лет. Также рассказала о зале, посвященном современным событиям — боевым действиям в зоне СВО.

Кроме того, в докладе прозвучали инициативы по патриотическому воспитанию молодежи. В их числе – проект музея «Край героев», который проводится для школьников Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Участие в конференции позволило установить новые профессиональные контакты и укрепить партнерские связи. Елена Химчук пригласила коллег из музеев России и Беларуси на масштабное празднование 100-летия Мурманского областного краеведческого музея, которое станет одним из главных культурных событий региона в 2026 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560030/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:20«Рождественский дом». Художественный фильм (16+)23:35«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 10 серия (18+)00:20«Диалоги о Грозном». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»