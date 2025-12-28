Директор Мурманского областного краеведческого музея представила опыт региона на международной конференции в Минске

Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук приняла участие в международной научно-практической конференции «80-летие Великой Победы в музеях: практики, проекты, решения», которая состоялась в Минске. Организаторами выступили Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и московский Музей Победы.

Мероприятие собрало руководителей и специалистов ведущих военно-исторических музеев России и Беларуси. Конференция стала площадкой для подведения итогов юбилейного года, обмена уникальным опытом и презентации наиболее значимых выставочных и просветительских проектов.

В рамках деловой программы Елена Химчук выступила с докладом «Север помнит: проекты Мурманского областного краеведческого музея и музеев Мурманской области к юбилею Победы». Она подробно рассказала о региональных инициативах, выставках и мероприятиях, которые направлены на сохранение памяти о подвиге в Заполярье и вкладе нашего региона в общую Победу.

Особое внимание было уделено современным историческим экспозициям, которые созданы в музее после масштабной реконструкции. Она отметила, что с момента открытия в марте 2025 года обновленное здание музея посетили более 100 тысяч северян и гостей региона, что подтверждает его статус новой точки притяжения.

Отдельно Елена Химчук остановилась на интерактивных разделах, посвященных обороне Заполярья: реалистично воссозданная квартира военного времени с обугленными перекрытиями, зал памяти с подлинными фронтовыми реликвиями, мультимедийные проекции, которые позволяют посетителям услышать воспоминания моряков и ощутить атмосферу военных лет. Также рассказала о зале, посвященном современным событиям — боевым действиям в зоне СВО.

Кроме того, в докладе прозвучали инициативы по патриотическому воспитанию молодежи. В их числе – проект музея «Край героев», который проводится для школьников Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Участие в конференции позволило установить новые профессиональные контакты и укрепить партнерские связи. Елена Химчук пригласила коллег из музеев России и Беларуси на масштабное празднование 100-летия Мурманского областного краеведческого музея, которое станет одним из главных культурных событий региона в 2026 году.

