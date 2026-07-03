Директор Мурманского областного краеведческого музея приняла участие в Общем собрании Российского исторического общества

В Москве на площадке Президентской академии состоялось XIV Общее собрание Российского исторического общества (РИО), приуроченное к 160-летию со дня его основания. В мероприятии приняла участие директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

В ходе собрания участники подвели итоги работы Общества за прошедший год, обсудили планы на 2026–2027 годы и утвердили новые проекты, направленные на сохранение исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации истории. Приветствие участникам передал Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил значимость работы Общества для сохранения национальной памяти. Председатель РИО Сергей Нарышкин в своём обращении подчеркнул особую актуальность просветительской миссии в Год единства народов России и обозначил приоритетные памятные даты, включая 300-летие Екатерины Великой и 85-летие Сталинградской битвы.

«Для нашего музея участие в работе Российского исторического общества — давняя и важная традиция. С 2016 года, когда именно наш музей стал площадкой для первого заседания Совета отделения РИО в Мурманской области с участием Сергея Нарышкина, мы активно участвуем в их проектах. В 2024 году музей организовал Мурманские научные чтения, посвященные 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, а также стал победителем конкурса грантов Фонда «История Отечества» — это позволило нам создать выставку о советско-финляндской войне. Участие в работе РИО особенно значимо в Год 100-летия музейного дела на Кольском Севере, и мы рады, что наша работа получает признание на федеральном уровне», — отметила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, сохранение исторической памяти и поддержка работы по сохранению наследия нашего региона — важные направления народной программы «На Севере – жить!».

Фото (Российское историческое общество): https://gov-murman.ru/info/news/570482/#&gid=1&pid=1