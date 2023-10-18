Директор мурманской управляющей компании помешал проведению проверки и получил предупреждение суда

Мировой судья судебного участка №2 Первомайского судебного района г. Мурманска признал генерального директора ООО УК «МЕТИА» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП.

Руководимое им ООО не предоставило документы, необходимые для осуществления Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области проверки в отношении многоквартирного дома №47 по улице Зеленая в Мурманске.

Это деяние повлекло невозможность завершения проверки. Суд подверг директора наказанию в виде предупреждения, сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Фото: https://gzhi.gov-murman.ru/news/503471/#&gid=1&pid=1