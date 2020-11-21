Директор Североморского кадетского корпуса поблагодарил команду Андрея Чибиса за помощь в ремонте спортивных залов

Ещё несколько месяцев назад спортивные залы Североморского кадетского корпуса не были отремонтированы. Учреждение было полностью оснащено оборудованием для занятий физической культурой, но окружающая обстановка требовала доработки. Коллектив образовательного учреждения пытался привести помещения в порядок своими силами.

Ситуация изменилась после того, как в начале июля кадетский корпус посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Андрей Владимирович остался доволен тем, что мы сделали сами, и спросил, успеем ли привести в порядок спортивные залы до 1 сентября если деньги выделят. Разумеется, ответ был положительным. 20 июля стартовали ремонтные работы. Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, его первый заместитель Юрий Солдатов и специалисты министерства в ручном режиме помогали нам проверять проектно-сметную документацию и решать возникающие в ходе работ проблемы. Благодаря их участию мы успели сделать все необходимое быстро и качественно. Огромная благодарность за это Андрею Владимировичу и его команде», – отметил директор Североморского кадетского корпуса Иван Шошин.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом учебном году в учреждении появились современная спортивная площадка на улице, раздевалки, обновленные спортивный, теннисный, борцовский и тренажёрный залы.