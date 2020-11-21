ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Создаём роботов для дикой природы и строим для себя дома из соломы и глины«Цифровой регион»: Андрей Чибис выступил с экспертной лекцией на площадке РАНХиГС
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.11.20 09:30

Директор Североморского кадетского корпуса поблагодарил команду Андрея Чибиса за помощь в ремонте спортивных залов

Ещё несколько месяцев назад спортивные залы Североморского кадетского корпуса не были отремонтированы. Учреждение было полностью оснащено оборудованием для занятий физической культурой, но окружающая обстановка требовала доработки. Коллектив образовательного учреждения пытался привести помещения в порядок своими силами.

Ситуация изменилась после того, как в начале июля кадетский корпус посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Андрей Владимирович остался доволен тем, что мы сделали сами, и спросил, успеем ли привести в порядок спортивные залы до 1 сентября если деньги выделят. Разумеется, ответ был положительным. 20 июля стартовали ремонтные работы. Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, его первый заместитель Юрий Солдатов и специалисты министерства в ручном режиме помогали нам проверять проектно-сметную документацию и решать возникающие в ходе работ проблемы. Благодаря их участию мы успели сделать все необходимое быстро и качественно. Огромная благодарность за это Андрею Владимировичу и его команде», – отметил директор Североморского кадетского корпуса Иван Шошин.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом учебном году в учреждении появились современная спортивная площадка на улице, раздевалки, обновленные спортивный, теннисный, борцовский и тренажёрный залы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Вилли и крутые тачки». Полнометражный мультфильм (6+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти каждый четвёртый водитель не откажется от авто при любой стоимости бензина-PRO Валюту (16+)Североморские дружинники - в числе лучших-PRO Энергетику (18+)Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Проект закона о защите интересов рыбаков-прибрежников внесён в Государственную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика