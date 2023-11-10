Директор управляющей компании в Мурманске, утаив от налогообложения более 71 млн рублей, отделался штрафом

В Мурманске вынесен приговор по уголовному делу о сокрытии от налогообложения более 71 млн рублей.

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании, обвиняемого по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, суд установил, что обвиняемый, являясь директором управляющей компании в Мурманске, в период с августа по ноябрь 2022 года сокрыл денежные средства организации на сумму более 71 млн рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. В результате указанных преступных действий государство недополучило денежные средства на сумму более 3 млн рублей.

Согласившись с доводами государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа.