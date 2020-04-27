Директора ООО «Созвездие оштрафовали на 10 тысяч рублей за задолженность по выплате заработной платы

Прокуратура города Кандалакши Мурманской области провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в обществе с ограниченной ответственностью «Созвездие». Было установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за январь 2020 года перед 66 работниками в размере более 1,7 млн рублей.

В отношении работодателя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Государственной инспекцией труда в Мурманской области по материалам проверки прокуратуры города генеральному директору ООО «Созвездие назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

По результатам принятых прокуратурой мер реагирования задолженность по выплате заработной платы перед работниками организации погашена в полном объёме.