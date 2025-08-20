Состоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. СевероморскМурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Директоров станет меньше: в Мурманске завершается процедура объединения юридических лиц образовательных учреждений

Объединятся педагогические коллективы, под одним руководителем. Так, с 31 июля шесть руководителей учреждений общего образования освобождены от должности по соглашению сторон.

Как сообщает администрация города Мурманска, 28 августа 2025 года будут освобождены от должности десять директоров школ по соглашению сторон, три — в связи с сокращением штата работников учреждения и три — в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора.

Сотрудникам общеобразовательных учреждений были предложены все имеющиеся вакантные должности. Некоторые руководители пенсионного возраста высказали желание уйти на заслуженный отдых (в связи с переездом в другую местность) на выгодных условиях — по сокращению.

Остальные сотрудники продолжат работать в системе городского образования, многие останутся в своих коллективах. А учреждения получат возможность рационально использовать имущество, снизить дублирующие расходы, более эффективно управлять ресурсами, концентрируя их на приоритетных направлениях.

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
