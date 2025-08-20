Директоров станет меньше: в Мурманске завершается процедура объединения юридических лиц образовательных учреждений

Объединятся педагогические коллективы, под одним руководителем. Так, с 31 июля шесть руководителей учреждений общего образования освобождены от должности по соглашению сторон.

Как сообщает администрация города Мурманска, 28 августа 2025 года будут освобождены от должности десять директоров школ по соглашению сторон, три — в связи с сокращением штата работников учреждения и три — в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора.

Сотрудникам общеобразовательных учреждений были предложены все имеющиеся вакантные должности. Некоторые руководители пенсионного возраста высказали желание уйти на заслуженный отдых (в связи с переездом в другую местность) на выгодных условиях — по сокращению.

Остальные сотрудники продолжат работать в системе городского образования, многие останутся в своих коллективах. А учреждения получат возможность рационально использовать имущество, снизить дублирующие расходы, более эффективно управлять ресурсами, концентрируя их на приоритетных направлениях.