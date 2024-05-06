Директору Мурманского областного театра кукол Евгению Суханову присвоено звание «Почётный работник культуры Мурманской области»

Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом - высокой наградой Евгений Владиславович отмечен за заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие культуры в Мурманской области.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Евгений Суханов служит в театре в должности директора с 1998 года. Активная и целеустремленная работа всего коллектива под его руководством позволила сделать театр кукол одним из самых посещаемых учреждений культуры Кольского полуострова и одним из ведущих театров страны.

Сегодня театр имеет возможность ставить спектакли любой сложности, принимать всероссийские и международные фестивали. Но, как и прежде, главная задача артистов и всего коллектива под руководством директора - дарить юным северянам яркие эмоции и добрые истории, с ранних лет прививая любовь к театру.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-203440647_458240515%2Fwall-11868529_10700