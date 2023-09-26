Диспетчерские службы Мурманской области переходят на круглосуточный режим работы

Дорожные службы Мурманской области начали подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом вчера на оперативном совещании рассказала министр дорожного транспорта и хозяйства Юлия Полиэктова.

«Еженедельно, начиная с 1 сентября, подрядные организации предоставляют информацию о ходе подготовки региональных автомобильных дорог к эксплуатации. На текущий момент все 19 пескобаз готовы к работе в зимний период на 100%, готовность водопропускных труб и водоотводных сооружений также составляет 100%», – отметила министр.

Готовность техники, занятой на зимнем содержании автодорог, – 94,7% (готовы 198 единиц из 209).

Заготовлено 36,9 тысячи м3 песка, реагентов (технической соли) – 2,9 тысячи тонн, пескосоляной смеси – 3,4 тысячи тонн, жидких ПГМ – 0,02 тысяч тонн. Запасы продолжают пополняться.

Для ликвидации снегозаносимых участков продолжаются работы по реконструкции автоподъезда к Териберке, км 10 - км 20 и капитальному ремонту участка, км 20 - км 35 с поднятием земляного полотна выше порога снегозаносимости.

Для подготовки региональных автомобильных дорог к зимнему периоду также реализуются следующие мероприятия: ведутся работы по устранению деформаций и повреждений покрытий, заливаются швы и трещины на дорожном покрытии, приводятся в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементы обстановки пути и искусственные дорожные сооружения.

Подготавливаются и ремонтируются помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей, для дорожной техники также обустраиваются тёплые стоянки.

Диспетчерские службы переходят на круглосуточный режим работы.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для решения вопросов, связанных содержанием федеральных дорог, можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы в Мурманской области 8 (8152) 56-78-87 (добавочный 208).

По вопросам, связанным с региональными автодорогами, можно обращаться в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора»:

- телефоны: 8 (8152) 214-070, 250-808;

- +7 (921) 178-61-27 WhatsApp, Viber, Telegram (не для звонков);

- e-mail: trassa@madroad.ru;

- группа «ВКонтакте»: https://vk.com/madroad51.

Фото: https://gov-murman.ru