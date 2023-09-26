Диспетчерские службы Мурманской области переходят на круглосуточный режим работыВ 2024 году в Мурманске планируется открытие регионального отделения Центра «Воин»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 11:00

Диспетчерские службы Мурманской области переходят на круглосуточный режим работы

Дорожные службы Мурманской области начали подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом вчера на оперативном совещании рассказала министр дорожного транспорта и хозяйства Юлия Полиэктова.

«Еженедельно, начиная с 1 сентября, подрядные организации предоставляют информацию о ходе подготовки региональных автомобильных дорог к эксплуатации. На текущий момент все 19 пескобаз готовы к работе в зимний период на 100%, готовность водопропускных труб и водоотводных сооружений также составляет 100%», – отметила министр.

Готовность техники, занятой на зимнем содержании автодорог, – 94,7% (готовы 198 единиц из 209).

Заготовлено 36,9 тысячи м3 песка, реагентов (технической соли) – 2,9 тысячи тонн, пескосоляной смеси – 3,4 тысячи тонн, жидких ПГМ – 0,02 тысяч тонн. Запасы продолжают пополняться.

Для ликвидации снегозаносимых участков продолжаются работы по реконструкции автоподъезда к Териберке, км 10 - км 20 и капитальному ремонту участка, км 20 - км 35 с поднятием земляного полотна выше порога снегозаносимости.

Для подготовки региональных автомобильных дорог к зимнему периоду также реализуются следующие мероприятия: ведутся работы по устранению деформаций и повреждений покрытий, заливаются швы и трещины на дорожном покрытии, приводятся в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементы обстановки пути и искусственные дорожные сооружения.

Подготавливаются и ремонтируются помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей, для дорожной техники также обустраиваются тёплые стоянки.

Диспетчерские службы переходят на круглосуточный режим работы.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для решения вопросов, связанных содержанием федеральных дорог, можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы в Мурманской области 8 (8152) 56-78-87 (добавочный 208).

По вопросам, связанным с региональными автодорогами, можно обращаться в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора»:

- телефоны: 8 (8152) 214-070, 250-808;

- +7 (921) 178-61-27 WhatsApp, Viber, Telegram (не для звонков);

- e-mail: trassa@madroad.ru;

- группа «ВКонтакте»: https://vk.com/madroad51.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сладкая жизнь». Кулинарная программа (12+)16:30«Горизонт приключений. Алтай». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)От трудов праведных не нажить палат каменных, или Во ВНИИ труда заявили о появлении «рыночной бедности» в России-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика