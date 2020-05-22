Дистанционная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества» собрала 288 молодых патриотов!

Мероприятие, прошедшее в рамках проекта «Живая история», было приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В игре приняли участие 72 команды из Кольского, Кандалакшского, Ловозерского, Печенгского и Кольского районов, городов Мурманск, Кировск, Апатиты, Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО п. Видяево и ЗАТО город Заозерск.

По легенде игры «искусственный интеллект», разработанный специально для того, чтобы сохранить для будущих поколений память о Великой Отечественной войне, перемещает участников в прошлое. Ребятам в ходе игры предстояло пройти все испытания и стать свидетелями срыва плана немецко-фашистского командования.

«Все оказалось куда интересней, чем мы изначально предполагали. Работали очень сплоченно, это так радует! Было интересно, узнали много нового о защитниках Заполярья. Появились новые поводы гордиться героями Великой Отечественной войны», - делится впечатлением Лера Мазурова, обучающаяся школы № 269 из города Снежногорска.

По словам участников квеста, в такой игровой форме легче усвоить сложный исторический материал, который позволяет пополнить багаж знаний о малоизвестной, но не менее героической истории обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны, и развивает навыки командной игры даже в ограниченных условиях во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе.

Ни одна из команд не сдалась и доблестно справилась со всеми заданиями. Самыми быстрыми и эрудированными оказались ребята из дома детского творчества «Дриада» города Снежногорска, второе место заняла команда «Солдаты удачи» из школы №14 города Апатиты, замкнули тройку лидеров подростки из ВПК «Резерв» города Заозерска.