Дистанционным мониторингом здоровья воспользовались почти 18 тысяч северян

Комплексная программа дистанционного мониторинга показателей здоровья стартовала в Мурманской области в прошлом году. Участие в программе предлагается лечащими врачами на основе медицинских показаний — в первую очередь взрослым с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, а также детям с хроническими заболеваниями ЛОР-органов.

Дистанционный мониторинг позволяет врачам непрерывно контролировать состояние пациентов: вовремя замечать отклонения, оперативно корректировать терапию, снижать риск развития тяжелых осложнений и предотвращать экстренные госпитализации.

«Почти 18 тысяч северян — как взрослых, так и детей — уже воспользовались дистанционным мониторингом. Мы адаптируемся к непростым условиям Арктической зоны, чтобы сделать медицинскую помощь более комфортной. Помимо этого, ведётся активная проактивная работа: через Единый контакт-центр и поликлиники мы адресно приглашаем на диспансеризацию тех, кто не посещал врача более двух лет. А к маломобильным пациентам для проведения всех необходимых обследований специалисты выезжают прямо на дом. В текущем году фокус внимания также направлен на расширение специализированной медицинской помощи — гериатрии. Врачи этого профиля специализируются на лечении пациентов с учетом всех возрастных изменений», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Инициатива реализуется по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках народной программы «На Севере — жить!» совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области, «Сбербанком» и Центром Алмазова. Программа направлена на системное повышение качества медицинской помощи в регионе.

В основе проекта лежат современные цифровые технологии «СберЗдоровье». Пациенты используют удобные приборы: тонометры и глюкометры с автоматической передачей данных через «Bluetooth», «умные» камеры здоровья и мобильное приложение. Для тех, кто испытывает трудности с гаджетами, предусмотрен автоматизированный роботизированный обзвон, а также возможность передачи показателей через приложение, распознающее данные по фотографии, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569070/#&gid=1&pid=1