Дивизия подводных крейсеров стратегического назначения удостоена ордена Нахимова, а Северный флот – корабельной чаши

Указом Президента РФ за заслуги в обеспечении безопасности, укреплении обороноспособности государства и отличия, проявленные личным составом в ходе выполнения служебных задач ордена Нахимова удостоена 31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок Северного флота. Наградная церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в Москве.

Орден Нахимова к полотнищу Боевого знамени соединения прикрепил Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Также он вручил корабельную чашу командующему Северным флотом адмиралу Александру Моисееву.

На корпусе чаши изображен герб Северного флота, ордена Красного Знамени и Ушакова, а также прикреплена табличка с надписью: «Корабельная чаша Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота вручена министром обороны Российской Федерации генералом армии С.К. Шойгу за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом при выполнении учебно-боевых задач в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СФ, в соответствии с приказами Министра обороны РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и её национальной безопасности, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные личным составом, корабельные чаши были также вручены Балтийскому, Черноморскому и Тихоокеанскому флотам, Каспийской флотилии и атомному подводному крейсеру «Владимир Мономах».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397069@egNews