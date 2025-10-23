Дизайнер из Кандалакши Каролина Лесина представила коллекцию на московской Неделе высокой моды в спорте

В Музее Москвы состоялась Неделя высокой моды в спорте – масштабное событие, объединившее более 50 дизайнеров из 15 субъектов страны. В числе финалистов, представивших коллекции на подиуме, – дизайнер из Кандалакши Каролина Лесина. В Москве она продемонстрировала собственную коллекцию купальников для художественной гимнастики «Русские сказки в стиле модерн».

Неделя высокой моды в спорте в этом году проходила уже в третий раз и получила название «Эллада 3.0: Арена трендов». На сегодня это крупнейший в России фестиваль, где спорт, искусство и мода встречаются на одной сцене. Почётным гостем события выступила сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева. Парламентарий подчеркнула, что Неделя высокой моды в спорте открывает новые перспективы для дизайнеров, стилистов, моделей, художников по костюмам, формируя современные профессии и направления в индустрии.

«Мы знаем имена выдающихся спортсменов, их наставников, но вряд ли сможем назвать авторов костюмов, в которых выступают наши чемпионы. А тем временем история эстетических видов спорта неразрывно связана с историей костюма, который подчёркивает образ спортсмена и напрямую влияет на оценки. Кроме того, это ещё один путь популяризации богатой культуры России, ведь мастера постоянно обращаются к элементам народного костюма, народным промыслам, символике разных мест. Неделя высокой моды в спорте знакомит общественность с талантами из разных регионов, повышает статус дизайнеров и помогает им выйти на новый уровень», – отметила сенатор.

Елена Дягилева выразила благодарность команде организаторов фестиваля, которых объединяет не только любовь к спорту и моде, но и Мурманская область. Так, основатели масштабного проекта Мария Осипова-Багмет и Алёна Куклычёва родом из Заполярья, как и один из экспертов конкурса – дизайнер Александра Гапанович. Сенатор обратила внимание на то, что поддержка креативных индустрий и спорта – важные направления не только федеральных программ, но и губернаторского плана «На Севере – жить!». По поручению главы Мурманской области Андрея Чибиса оказывается поддержка профессиональному спорту, творческим инициативам северян, а также приобретают больший масштаб знаковые культурные и спортивные события Заполярья.

«Россия имеет прочные традиции в эстетических видах спорта: художественная гимнастика и фигурное катание давно стали символами национальной гордости. Ещё с 1960-х годов советская школа спортивной моды задала высокую планку, а Вячеслав Зайцев привнес эстетику кутюра в мир спорта. Сегодня «Неделя высокой моды в спорте» продолжает эту преемственность, поддерживая современных дизайнеров и создавая новое культурное пространство», – делится Мария Осипова-Багмет.

Организаторы также подчеркивают, что проект нацелен на поддержку всей индустрии. Создание единой площадки при государственной и информационной поддержке станет важным вкладом в ее развитие.

«Российские дизайнеры спортивных костюмов задают тон всему миру. Нам есть что показать, и мы хотим, чтобы Неделя высокой моды в спорте стала площадкой обмена опытом для дизайнеров со всего мира и задала новые международные стандарты качества», – отмечает Алёна Куклычёва.

В дни проведения фестиваля в Музее Москвы работала ретроспективная выставка «Эстетика спорта: костюм, искусство, память», куратором которой выступила Ольга Парле. Для участников Недели высокой моды в спорте также были организованы мастер-классы, лекции и панельные дискуссии. В показе и шоу-программе приняли участие гимнастки ЦСКА и спортсмены Федерации синхронного плавания, а также солистки Большого театра. Грант на развитие своего дела в размере 1 млн рублей среди дизайнеров спортивной одежды по итогам конкурсного отбора получила Ирина Нейжмак из Санкт-Петербурга.

Деловую программу и показы Недели высокой моды в спорте можно посмотреть на канале события в «RuTube».

Фото (пресс-служба Недели высокой моды в спорте): https://gov-murman.ru/info/news/555699/#&gid=1&pid=18