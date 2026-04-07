Дизайнеры, аналитики, пиарщики и юристы — какие работники чаще ленятся

Чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, аналитики, PR-менеджеры и юристы, реже всего — главные бухгалтеры, операторы кол‑центров и кладовщики. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных россиян из всех округов страны.

Ленивыми считают себя 19% опрошенных. 70% отрицают наличие этого качества, ещё 11% затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 21% против 17% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (17% против 20% среди молодёжи до 35 лет и 19% среди россиян 45+).

Реже всего ленивыми считают себя те, кто зарабатывает больше, — только 14% среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры (33%) и аналитики (29%). Немало ленивых среди PR-специалистов (28%), юристов (27%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 26%).

Меньше всего тех, кто признается в лени, — среди главных бухгалтеров и операторов кол‑центров (по 9%), кладовщиков (11%), продавцов (12%), маркетологов (13%) и квалифицированных рабочих (14%).

Время проведения опроса: 15—31 марта 2026 года.