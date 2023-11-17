Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 россиян

В начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января, и большинство россиян положительно относится к такому продолжительному отдыху. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

60% россиян одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», — комментируют респонденты. 15% россиян считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». 17% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

Длинным новогодним каникулам чаще радуются россияне до 34 лет (69%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (66 и 55% соответственно).

По сравнению с прошлым годом, отношение россиян к продолжительным новогодним каникулам практически не изменилось. Больше всего же длительному отдыху в январе россияне радовались 10 лет назад (70%), меньше всего — в ковидном 2021 году (49%).

Время проведения опроса: 3—15 ноября 2023 года.