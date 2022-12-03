Длинные новогодние каникулы россияне одобряют чаще, чем год назад

Длительные новогодние каникулы одобряют 62% россиян — на четверть больше, чем в прошлом году. Сказывается отмена ковидных ограничений: можно свободно посещать театры, музеи и массовые мероприятия. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 62% россиян: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми. «В идеале — на зимний курорт, в среднем — переделать накопившиеся дела, а как минимум — соскучиться по работе», — комментируют опрошенные. Напротив, 13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. 18% признаются, что им все равно: «Я работаю посменно».

Сторонников длительных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин (67% против 57% соответственно), а среди тех, у кого есть дети, — больше, чем среди бездетных (64 и 58%). Россияне до 34 лет положительно оценивают 9 нерабочих дней чаще старшего поколения (66% против 58% среди тех, кто старше 45-ти).

По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 п.п. больше, — число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню. Сказывается снятие короновирусных ограничений: в прошлом году те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли посещать театры, участвовать в детских елках и проч.

Время проведения: 28—29 ноября 2022 года.