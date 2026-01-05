Длинные выходные-2026: праздничные мероприятия продолжаются

Чтобы праздники были нескучными и активными учреждения культуры и спорта города Мурманска подготовили для мурманчан и гостей областного центра программу мероприятий.

Например, сегодня, 5 января, в 13.00 в Центре современной культуры и творчества в районе Абрам-Мыс (ул. Лесная, 39) состоится развлекательная программа с элементами мастер-класса «Волшебство перед Рождеством», а на площади перед ГДЦ «Меридиан» в это же время пройдут святочные гуляния ряженых народного театра «Окрутники Мурманска».

В 14.00 Дворец культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) ждёт северян на театрализованное представление «Приглашаем на Вечорку».

7 января в 14.00 на лодочной станции Семёновского озера жителей и гостей города ждёт праздничное гуляние «Свет Христова Рождества». В программе: традиционные народные представления и концертные номера творческих коллективов Мурманска, ярмарка сувениров ручной работы, игры и конкурсы для детей.

8 января с 12.00 до 16.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки ждут мурманчан в Центральной детской библиотеке (ул. Беринга, 28); с 12.00 до 16.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки и пройдут в Детской библиотеке №4 (ул. Пономарева, 9/5); с 12.00 до 16.00 День открытых дверей «Добро пожаловать в зелёный мир» состоится в Городской библиотеке №5 (ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3); с 15.00 до 19.00 интерактивная программа «Выходные в «СОПКАХ»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки ждут гостей в Городской библиотеке №2 (ул. Нахимова, 17). В 17.00 Игровая программа «Активный микс» начнётся в «СОПКАХ» ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).

9 января с 12.00 до 17.00 мурманчан приглашают на День открытых дверей «В Арт-библиотеке». Место проведения: Городская библиотека №9 (ул. Карла Маркса, 29); с 12.00 до 17.00 День открытых дверей «Новый год в «Блиновке» пройдёт в Городской библиотеке №4 (ул. Октябрьская, 21); с 12.00 до 17.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки будут организованы в Детской библиотеке №15 (просп. Ленина, 94).

10 января в 14.00 в Центре гражданского единства и этнокультурного развития народов России ждут гостей на Рождественский концерт вокальных коллективов (ул. Адмирала флота Лобова, 47); с 12.00 до 17.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка» развернётся в Детской библиотеке №2 (ул. Адмирала флота Лобова, 46); с 15.00 до 19.00 интерактивная программа «Выходные в «СОПКАХ»: настольные игры, квизы, мастер-классы, кинопоказы и другие активности ждут гостей в Городской библиотеке №2 (ул. Нахимова, 17). В 15.00 творческая мастерская «Съедобная кормушка для птиц» откроется в Городской библиотеке №22 (ул. Халтурина, 3).

11 января в 17.00 интеллектуальная игра «Грани Разума» пройдёт в «СОПКАХ» ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31676&page=1