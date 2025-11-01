Длинные выходные в ноябре: каждый девятый планирует продлить отдых

Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планирует каждый девятый работающий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство экономически активных россиян не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (62%). Идея удлинить отдых за счёт отпуска привлекает лишь 11% опрошенных. 15% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 12% работают по сменному графику.

Среди молодёжи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 9%, среди россиян от 35 до 45 лет — 13%, среди граждан старше 45 лет — 12%. Число желающих продлить отдых на ноябрьские праздники увеличивается с повышением уровня доходов опрошенных: 9% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 13% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч.

Где россияне проведут День народного единства? 7 из 10 — дома в кругу семьи (68%). Каждый девятый — на работе. 4% отправятся за город. По 2% планируют поездку по России, посещение парков и культурных мероприятий.

Время проведения опроса: 22—28 октября 2025 года.