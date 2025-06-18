Для 6 из 10 россиян идеальный отпуск — не менее четырёх недель

Началось лето: 6 из 10 россиян хотели бы отдыхать от работы не менее четырёх недель подряд. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По сравнению с 2024 годом предпочтения россиян по продолжительности отпуска практически не изменились. Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 3% называют идеальным срок в 10 дней. Каждый восьмой (12%) уверен, что достаточно двух недель, а 19% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (31%) или даже больше месяца (28%).

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя (14%) или тремя неделями (23%), тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели (33%) или ещё более длительный отпуск (29%).

Среди молодёжи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две (19%) или три недели (22%), а среди россиян от 35 до 45 лет — тех, кто выбирает месяц отпуска (33%) или дольше (30%).

Время проведения опроса: 26 мая — 6 июня 2025 года.