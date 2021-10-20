Для 68% опрошенных мурманских семей критично важно найти работу в самые короткие сроки

68% опрошенных жителей региона находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета. К такому выводу пришли эксперты служба исследований hh.ru по СЗФО.

По сравнению с началом года критичность срочного трудоустройства на новое место работы стала в регионе чуть ниже - с 77% до 68%, что говорит о том, что местным жителям стало чуть проще находить варианты трудоустройства и планировать свой бюджет.

В продолжение темы планирования бюджета недавний опрос hh.ru показал, что 86% жителей СЗФО и в том числе мурманчане стараются планировать семейные расходы. Правда планирование получается не слишком долгосрочным – от 1 месяца до полугода (46% местных жителей практикуют такой подход). При этом 61% опрошенных в СЗФО и в том числе жители Мурманской области сетуют, что именно потеря работы может сильно ударить по накоплениям, тем более, чем в большинстве случаев (71%) люди откладывают средства именно из зарплаты, поэтому для местных соискателей так критично важно срочное трудоустройство, когда они выходят на рынок труда.

Между тем каждый третий (32%) житель области готов снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в ближайшее время. Не пойдут на такие меры порядка 49% опрошенных мурманчан. Наиболее гибкими оказались в вопросе уступки по теме зарплаты работники из сферы домашнего персонала (сиделки, уборщицы, няни), ИТ-специалисты, работники без опыта и студенты. Меньше других испытывают желанием урезать зарплатные ожидания ради новой работы работники сервисных служб, спортивные тренеры, работники салонов красоты, рекрутеры, производственники и специалисты по продажам.

Опрос также показал, что жители Мурманской области чаще других россиян идут на встречу потенциальному работодателю и снижают своим зарплатные ожидания. В среднем по России этот показатель равен 0,10 пункта, в то время как в Мурманской области – 0,17.