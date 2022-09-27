Для 70% опрошенных жителей СЗФО критично важно найти работу в самые короткие сроки

Потребность в поиске новой работы сейчас острее всего ощущают соискатели из сферы сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также представители сферы искусства, административного персонала и топ-менеджмент. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики (как и в прошлом квартале).

70% опрошенных жителей в регионах Северо-Западного федерального округа находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета. К такому заключению пришли эксперты hh.ru.

По сравнению с прошлым годом критичность срочного трудоустройства на новое место работы в СЗФО выросла на 2 п.п. с 68% до 70%. В целом по регионам России наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и области, а также петербуржцы и жители Ленобласти. Наименее остро вопрос стоит у соискателей из Приволжского и Сибирского ФО. Жители из регионов СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти) пока что более спокойны в поисках работы.

Потребность в поиске новой работы сейчас острее всего ощущают соискатели из сферы сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также представители сферы искусства, административного персонала и топ-менеджмент. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики (как и в прошлом квартале).

«В свете последних событий соискатели действительно могут чувствовать себя нестабильно и не уверенно. Поэтому потребность в срочном трудоустройстве у людей, конечно же, будет расти. Более того люди готовы снижать свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства и получения ощущения стабильности.

Так, по нашим данным индекс готовности снизить зарплатные ожидания в целом по стране вырос. Соискатели все ещё готовы быть более гибкими в отношении зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства. В разрезе регионов наиболее гибкими в плане зарплатных ожиданий оказались жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти (42% готовы снизить зарплатные ожидания, 39% - нет). Меньшую гибкость готовы проявлять соискатели из СЗФО (согласны лишь 32% опрошенных, 45% не готовы демпинговать).

В разрезе профессий снизить свои зарплатные ожидания больше других готовы ИТ-специалисты и работники сферы консалтинга и инвестиций. Самыми негибкими в этом плане оказались соискатели из сфер автобизнеса и строительства.

Более того происходящие события заставляют соискателей рассматривать работу в профобластях, которые прямо или косвенно защищены от мобилизации, а значит и люди могут получить так скажем иммунитет. Этим уже начали пользоваться работодатели и размещают вакансии, в которых указывают, что дают бронь от мобилизации. Пока что таких вакансий единицы на всю страну, но они уже есть», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграмме).