10000 шагов к жизниДля 70% опрошенных жителей СЗФО критично важно найти работу в самые короткие сроки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.09.22 15:00

Для 70% опрошенных жителей СЗФО критично важно найти работу в самые короткие сроки

Потребность в поиске новой работы сейчас острее всего ощущают соискатели из сферы сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также представители сферы искусства, административного персонала и топ-менеджмент. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики (как и в прошлом квартале).

70% опрошенных жителей в регионах Северо-Западного федерального округа находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета. К такому заключению пришли эксперты hh.ru.

По сравнению с прошлым годом критичность срочного трудоустройства на новое место работы в СЗФО выросла на 2 п.п. с 68% до 70%. В целом по регионам России наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и области, а также петербуржцы и жители Ленобласти. Наименее остро вопрос стоит у соискателей из Приволжского и Сибирского ФО. Жители из регионов СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти) пока что более спокойны в поисках работы.

Потребность в поиске новой работы сейчас острее всего ощущают соискатели из сферы сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также представители сферы искусства, административного персонала и топ-менеджмент. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики (как и в прошлом квартале).

«В свете последних событий соискатели действительно могут чувствовать себя нестабильно и не уверенно. Поэтому потребность в срочном трудоустройстве у людей, конечно же, будет расти. Более того люди готовы снижать свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства и получения ощущения стабильности.

Так, по нашим данным индекс готовности снизить зарплатные ожидания в целом по стране вырос. Соискатели все ещё готовы быть более гибкими в отношении зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства. В разрезе регионов наиболее гибкими в плане зарплатных ожиданий оказались жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти (42% готовы снизить зарплатные ожидания, 39% - нет). Меньшую гибкость готовы проявлять соискатели из СЗФО (согласны лишь 32% опрошенных, 45% не готовы демпинговать).

В разрезе профессий снизить свои зарплатные ожидания больше других готовы ИТ-специалисты и работники сферы консалтинга и инвестиций. Самыми негибкими в этом плане оказались соискатели из сфер автобизнеса и строительства.

Более того происходящие события заставляют соискателей рассматривать работу в профобластях, которые прямо или косвенно защищены от мобилизации, а значит и люди могут получить так скажем иммунитет. Этим уже начали пользоваться работодатели и размещают вакансии, в которых указывают, что дают бронь от мобилизации. Пока что таких вакансий единицы на всю страну, но они уже есть», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграмме).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для 70% опрошенных жителей СЗФО критично важно найти работу в самые короткие сроки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро укрепилось почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)#ВместеЯрче-2022: мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика