Топ-фактов об инженерах Мурманской области к их профессиональному праздникуМарина Табейкина: жалость к себе – не лучший жизненный сценарий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.22 12:00

Для 70 полярнозоринских детей начались занятия в «Школе Росатома»

В городе-спутнике Кольской АЭС для 70 школьников начались занятия в «Школе Росатома». «Школа Росатома» – масштабная инициатива Госкорпорации «Росатом» по развитию дополнительного образования в городах присутствия предприятий атомной отрасли.

Для учеников с 7 по 11 класс в гимназии №1 и школе №4 проходят образовательные сессии, экскурсии на предприятия Мурманской области, лагерные смены, научно-практические конференции, олимпиады. В рамках проекта «Школа Росатома» работает «Атомкласс», «Биолаборатория» и мини-технопарк «Квантолаб». Не только педагоги из школ города-спутника Кольской АЭС проводят занятия для детей, но и преподаватели из полярнозоринского политехнического энергетического колледжа устраивают различные мастер-классы.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, полярнозоринские школьники углублённо изучают математику, физику, химию и биологию в рамках трёх образовательных сессий – эвристической игры «В мире естественных наук», школы проектов «Форсаж», олимпиадного центра «Лидер». Эвристическая игра «В мире естественных наук» – это эксперименты и опыты, а в школе проектов «Форсаж» ребята осваивают проектную деятельность, учатся реализовывать свои задумки. В олимпиадном центре «Лидер» школьники приобретают навыки нестандартного мышления, которые помогут достичь высоких результатов на Всероссийских олимпиадах. Помимо вышеперечисленного, школьников в этом году ждёт профориентационный «Энергетический квест», приуроченный ко Дню энергетика, от преподавателей филиала Мурманского арктического государственного университета.

«Проект задаёт высокую профессиональную и творческую планку. «Школа Росатома» – это креативно мыслящие педагоги, талантливые дети и программа, выходящая за рамки общеобразовательной. Это возможность ближе познакомиться с предприятиями нашей области, определить, с какой из востребованных профессий больше всего хочется связать жизнь. Выпускники «Школы Росатома», как правило, поступают в технические вузы», – отметила Елена Лобанова, муниципальный куратор проекта «Школа Росатома».

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: своих забывать у спецназа не принятоЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: снимаю шляпу перед нашим офицеромЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: арктические ворота России под надёжной защитой
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:00«Все пары делают это». Художественный фильм (16+)22:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Все выплаты будут произведены, несмотря на объединение ПФР и ФСС - Минтруд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет почти 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили уход региона от мазутозависимости-PRO ЖКХ (18+)Систему теплоснабжения Октябрьского округа Мурманска модернизируют при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 октября 2023 года военные пенсии планируют проиндексировать на 10,5 процента
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика