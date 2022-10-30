Для 70 полярнозоринских детей начались занятия в «Школе Росатома»

В городе-спутнике Кольской АЭС для 70 школьников начались занятия в «Школе Росатома». «Школа Росатома» – масштабная инициатива Госкорпорации «Росатом» по развитию дополнительного образования в городах присутствия предприятий атомной отрасли.

Для учеников с 7 по 11 класс в гимназии №1 и школе №4 проходят образовательные сессии, экскурсии на предприятия Мурманской области, лагерные смены, научно-практические конференции, олимпиады. В рамках проекта «Школа Росатома» работает «Атомкласс», «Биолаборатория» и мини-технопарк «Квантолаб». Не только педагоги из школ города-спутника Кольской АЭС проводят занятия для детей, но и преподаватели из полярнозоринского политехнического энергетического колледжа устраивают различные мастер-классы.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, полярнозоринские школьники углублённо изучают математику, физику, химию и биологию в рамках трёх образовательных сессий – эвристической игры «В мире естественных наук», школы проектов «Форсаж», олимпиадного центра «Лидер». Эвристическая игра «В мире естественных наук» – это эксперименты и опыты, а в школе проектов «Форсаж» ребята осваивают проектную деятельность, учатся реализовывать свои задумки. В олимпиадном центре «Лидер» школьники приобретают навыки нестандартного мышления, которые помогут достичь высоких результатов на Всероссийских олимпиадах. Помимо вышеперечисленного, школьников в этом году ждёт профориентационный «Энергетический квест», приуроченный ко Дню энергетика, от преподавателей филиала Мурманского арктического государственного университета.

«Проект задаёт высокую профессиональную и творческую планку. «Школа Росатома» – это креативно мыслящие педагоги, талантливые дети и программа, выходящая за рамки общеобразовательной. Это возможность ближе познакомиться с предприятиями нашей области, определить, с какой из востребованных профессий больше всего хочется связать жизнь. Выпускники «Школы Росатома», как правило, поступают в технические вузы», – отметила Елена Лобанова, муниципальный куратор проекта «Школа Росатома».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС