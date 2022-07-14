Для 74% опрошенных жителей СЗФО критично важно найти работу в самые короткие сроки

Потребность в поиске новой работы по итогам второго квартала 2022 года острее всего ощущают представители сферы транспорта и логистики, а также административный персонал, топ-менеджмент и соискатели из области закупок. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики, производственники, ИТ-специалисты и работники из сферы добычи сырья.

74% опрошенных жителей из регионов СЗФО находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета. При этом четверть опрошенных (24%) заявили, что для их семей в целом не критично, если поиски работы продлятся несколько месяцев. Остальные затруднились ответить. Как отмечают эксперты hh.ru, по сравнению с началом текущего года потребность в срочном трудоустройстве на новое место работы на Северо-Западе выросла с 67% до 74%.

В целом по регионам России наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и Московской области. Наименее остро вопрос стоит у соискателей из Северо-Западного ФО.

Потребность в поиске новой работы по итогам второго квартала 2022 года острее всего ощущают представители сферы транспорта и логистики, а также административный персонал, топ-менеджмент и соискатели из области закупок. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики, производственники, ИТ-специалисты и работники из сферы добычи сырья (наглядно на диаграмме).

В продолжение темы финансовых трудностей, которые могут испытывать соискатели из-за отсутствия работы: 23% безработных жителей СЗФО в ходе исследования заявили, что у них не возникает серьёзных финансовых проблем пока они ищут новую работу. Треть (30%) столкнулись с серьёзными денежными затруднениями (год назад таких было чуть больше – 39%). Ещё 47% отметили, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удаётся справиться.

При этом лишь каждый пятый (24%) опрошенный в регионе никак не сократил свои расходы после ухода с последнего места работы. Среди остальных 27% начали больше внимания обращать на цены и отложили дорогостоящие покупки, 21% урезали расходы на повседневные нужды, ещё 28% в принципе серьёзно сократили все свои расходы. Те, кому вообще не пришлось сокращать траты после увольнения, чаще встречаются в сфере добычи сырья (44%), а те, кто, наоборот, существенно урезал расходы - среди специалистов по консультированию (35%).