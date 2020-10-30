Для авианосца «Адмирал Кузнецов», который находится в ремонте, построили композитный катер

Корабелы ЗАО «Пелла-Фиорд» завершили достроечные работы на большом корабельном катере проекта 1402Б «Бекас». Спуск на воду судна, построенного в рамках государственного контракта для нужд Минобороны России, состоялся 28 октября, сообщил «Sudostroenie.info» представитель компании.

Изготовленный из композитных материалов катер «Бекас» предназначен для перевозки грузов и личного состава, высадки групп на берег, оказания помощи охранной службе кораблей и судов, обеспечения водолазных работ.

После проведения ходовых и государственных испытаний катер будет поставлен заказчику и войдёт в состав снабжения тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов».

Катер «Бекас» может использоваться для оснащения кораблей 1 ранга, плавбаз и крупных судов. Кроме того, катера данного проекта могут перевозить небольшие партии грузов и людей на судоходных реках, озерах и в прибрежных районах морей.