Для автолюбителей–путешественников Мурманскстат подготовил справку цен на бензин по СЗФО

Многие жители Мурманской области предпочитают отправляться в отпуск на собственных машинах. Чтобы в дороге избежать проблем, стоит заранее запланировать заправку автомобиля. Это поможет сократить время в пути, сохранить спокойствие и точнее рассчитать стоимость проездки.

Сотрудники Мурманскстата надеются, что подготовленная ими диаграмма, поможет учесть цены на моторное топливо в отдельных субъектах Северо-Западного федерального округа, которые неизменно проезжают большинство автомобилистов.

Статистическое ведомство отмечает, что в мае текущего года стоимость дизельного топлива в Мурманской области составляла 59,51 рубля за литр, а бензина: АИ-92 – 50,11 и АИ-95 – 53,49 рубля.

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0§ion=search&z=photo-188169427_457239813%2Falbum-188169427_00%2Frev