Для безаварийного прохождения отопительного сезона в регионе создан запас ресурсов

Несмотря на низкие температуры, установившиеся в Мурманской области, отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Впервые с 2013 года в срок и в 100% объёме паспорта готовности получили все потребители, ресурсоснабжающие организации и муниципалитеты. Полностью подготовлены к зиме 7713 единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч километров инженерных сетей.

Оценка готовности проходила в три этапа. На первом этапе до 15 сентября паспорта получили потребители тепловой энергии. На втором оценка готовности была пройдена теплоснабжающими и теплосетевыми организациями до 1 ноября. В рамках заключительного этапа муниципальные образования были признаны готовыми в зиме. Третий этап завершился 15 ноября.

В целях обеспечения безаварийного прохождения текущего отопительного периода в областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства в размере 5,7 млрд рублей. Также все котельные Мурманской области сформировали нормативный запас топлива, а для ликвидации возможных технологических нарушений создана группировка сил и средств в составе 631 бригады (3748 человек) и 2343 единиц техники.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, созданный запас материальных и технических ресурсов позволит обеспечить население бесперебойным теплоснабжением на весь отопительный сезон 2021/2022 года. Вопрос прохождения зимнего периода находится на контроле ведомства.